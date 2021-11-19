العثور على جثة سائح عربي داخل شقة في مدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسائح عربي داخل شقة في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة مخاطبة السفارة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان إلى دولته.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم ثالث مدينة نصر بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقة السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة يقيم فيها سائح خليجي في العقد السادس من عمره، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل ويرتدي كامل ملابسه، وبالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخصين في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالمطرية

وفي سياق آخر، استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة شخصين تم العثور على جثتيهما داخل حفرة في منزل بدائرة قسم شرطة المطرية.

التحريات

وكشفت التحريات أن مأمور قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا بمصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن المتوفيين كانا ينقبان على الآثار داخل المنزل، وأثناء أعمال الحفر انهارت عليهما الحفرة ولقيا مصرعهما على الفور، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.