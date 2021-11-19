مصرع عروسة وشقيقة العريس وخاله في حادث بالشرقية: الفرح تحول لمأتم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في انقلاب سيارة خلال حفل زفاف، مساء اليوم الجمعة، بترعة فرغان دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتبيّن من التحريات أن المتوفيين هم العروسة وشقيقة العريس وخاله، بينما أصيب العريس بجروح وكدمات وحالته الصحية ليست مستقرة.

إخطار أمن الشرقية بالحادث

تلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى ديرب نجم 4 مصابين حالتهم خطرة، إثر إصابتهم في انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص خلال حفل زفاف، بينهم العريس والعروسة.

الأمن ينتقل لمكان البلاغ

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين، أن المصابين هم: «سعيد وجدي مأمون 22 عامًا وهو العريس، ومنى محمد 18 عامًا، وهي العروسة، ومنة 16 سنة شقيقة العريس، وشاكر نبيه 37 عامًا، وهو خال العريس، وأثناء محاولة إسعافهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمستشفي ديرب نجم المركزي.

تحريات المباحث

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن مستقلي السيارة خرجوا من أحد مراكز التجميل وكانوا في طريقهم إلى القاعة التى كان من المقرر أن يزف بها حفلهما، إلا أن عجلت القيادة أختلت من خال العريس وهو قائد السيارة، وانقلبت بهم في ترعة قرية فرغان، قبل الوصول إلى القاعة.

فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة من قاع الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.