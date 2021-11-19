«زراعة الإسكندرية» تطالب المزارعين بوقف الري خلال أمطار نوة المكنسة

وجهت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، كافة المزارعين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الوزارية، فيما يخص عمليات الري خلال سقوط الأمطار وبالتحديد قبل أمطار غد السبت، والتي من المتوقع أن تكون أمطارًا غزيرة على الإسكندرية في ذروة نوة المكنسة التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

التوصيات والاحتياطات الزراعية بالإسكندرية مع الأمطار

وعلمت «الوطن» أن مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، أصدرت توجيهات وتوصيات لجميع الإدارات بهدف نقلها إلى المزارعين، والتي تمثلت في وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال ذروة النوّة المتوقعة.

وأوصت توجيهات المديرية أنه في حال تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المزروعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص، مع توخي الحذر في حالة الانتقال بين هذه المناطق.

تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية

يأتي ذلك إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ بكافة أنحاء المحافظة، يوم السبت، مع تعطيل الدراسة فقط للطلاب والمعلمين، على أن تنظم العملية الدراسية، يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر.

المستثنون من تعطيل الدراسة بالإسكندرية

ويُستثنى من تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية، القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

ويذكر أن الإجراءات المتخذة من المحافظات الواقعة بالشمال، تأتي بناءً على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والتي أشارت إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ خلال الساعات المقبلة.