أمطار غزيرة ورعدية تضرب الإسكندرية في «نوة المكنسة».. (فيديو)

ضربت أمطار غزيرة ورعدية في «نوة المكنسة»، الإسكندرية، فجر اليوم السبت، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن يصبح اليوم أعلى درجات الشتاء في نوة المكنسة التي بدأت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى غد الأحد، وسط توقعات باستمرار الأمطار خلال اليومين المقبلين.

محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين بسبب الطقس السئ

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، فقط للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

استثناءات من عملية تعطيل الدراسة في الإسكندرية

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

فيما رأت جامعة الإسكندرية والجامعات الخاصة أن الأمر لا يستدعي تعطيل الدراسة، وعليه قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استمرار الدراسة اليوم السبت بشكل طبيعي في كل الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، على أن تقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول المقررة في عدد من الكليات وفقاً للجداول المعلنة مسبقا، نافياً أي نية عن تعطيل الدراسة السبت في جامعة الإسكندرية.