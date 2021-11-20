عودة الحياة إلى طبيعتها بعد إزالة تراكمات مياه الأمطار بشمال سيناء

عادت الحياة لطبيعتها مرة أخرى بمحافظة شمال سيناء، مع سطوع الشمس في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي عمل فيها مجلس مدينة العريش على رفع تجمعات المياه الراكدة من بعض المناطق التي تعذر العمل بها أمس.

وخلت معظم شوارع العريش من المياه، وعاد الباعة الجائلون إلى مناطقهم، سواء في ميدان الرفاعي أو سوق السمك بوسط المدينة المتفرع من شارع 23 يوليو، وكذلك الشوارع الفرعية الأخرى.

مجلس مدينة العريش يعاتب نشطاء «فيسبوك»

وعاتب العميد ماجد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، نشطاء «فيسبوك» لنشرهم السلبيات فقط، وقال إنه كان الأجدر بهم أن يتعاونوا في إزالة آثار الأمطار بدلا من نشر فيديوهات مباشرة أو صور مسيئة تظهر الجانب السلبي فقط، فى حين أن عمال الصيانة ورفع التراكمات بمجلس مدينة العريش كانت تُجرى بالتعاون مع عمال ومهندسي شركة المياه، والذين عملوا منذ الساعات الأولى على مدار اليومين على رفع المياه وفتح الشوارع وتسليك بيارات الصرف الصحي.

أهالي العريش أرسلوا استغاثات إلى المسؤولين

وكان أهالي بعض المناطق في العريش أرسلوا عدة استغاثات إلى المسؤولين لرفع رواكد المياه، والتي وصل منسوبها إلى أكثر من 50 سنتيمترا في بعض المناطق، مثل شارع البحر ومنطقة الأيوبي ومول القصاص ووسط المدينة وبعض الشوارع في أحياء السلايمة والشوربجي.

وقام الأهالي صباح اليوم بتفقد أسطح المنازل في العريش والشيخ زويد وتنظيفها من المياه الراكدة، كما طهروا بلاعات الصرف والمزاريب أعلى البيوت، تحسبا لتساقط الأمطار مرة أخرى.