أهالي العريش يغطون أعمدة الكهرباء بالبلاستيك تزامنا مع سقوط الأمطار

قام عدد من أهالي العريش بابتكار فكرة لتغطية أعمدة الكهرباء بالبلاستيك، بالتزامن مع سقوط الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية التي تشهدها المدينة، خوفا من تعرض الأطفال والكبار والحيوانات للصعق الكهربائي من بعض الأعمدة في الشوارع.

وقال ميمي عبد الحافظ، أحد الأهالي بمدينة العريش، إنه تم عمل غطاء بلاستيك قوي لحماية الأهالي وخاصة الأطفال من لمس أعمدة الكهرباء، وذلك بعد التحذيرات من الابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم لمسها خلال فترة تساقط الأمطار.

تغطية الأعمدة لتجنب التعرض لماس كهربائي

وأضاف «عبد الحافظ»، أنه تمت تغطية العشرات من الأعمدة بتبرعات أهلية، وجاري نشر الفكرة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تخص مدينة العريش، حتى تعمم الفكرة في جميع مدن المحافظة، حفاظا على المواطنين.

المحافظ يناشد المواطنين عدم لمس أعمدة الكهرباء

وناشد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريح سابق له، خلال الاجتماع التنفيذي الماضي، بشأن استعدادات المحافظة لمواجهة التطورات المناخية، الأهالي بعدم لمس أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، مشيرا أن بعض الأعمدة تسبب ماسا كهربائيا حال تساقط الأمطار.

يذكر أنه خلال العام الماضي، نفق حصان وحمار نتيجة لمس أحد أعمدة الكهرباء بعد تساقط الأمطار في شارع جانبي متفرع من شارع 23 يوليو وسط مدينة العريش.