تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. أمطار غزيرة ورعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سوء الأحوال الجوية بدءًا من اليوم السبت، إذ شهد عدد من المناطق المختلفة مثل الإسكندرية ومحافظات الدلتا، سقوطًا للأمطار الغزيرة، ومتفاوتة الشدة.

ويبحث الكثيرون عن موعد تحسن حالة الطقس، وذلك بعد أن أعلن عدد من المحافظات حالة الطوارئ وإيقاف الدراسة، تجنبا للأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد انتهاء موجة الطقس السيئ، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم السبت، ستشهد كافة الأنحاء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، التي تمتد إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، وتستمر حالة الطقس السيئ حتى غد الأحد، كما يشهد عدد من المناطق سقوطًا للأمطار الخفيفة يوم الإثنين بنسبة 30%.

وأوضحت، أنه بدءًا من يوم الثلاثاء تتحسن حالة الطقس بشكل كبير، وتختفي الأمطار على كافة الأنحاء، ما يشير إلى أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن بداية من يوم الثلاثاء، إذ يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

كما أعلنت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مثل «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش»، قد تكون مصاحبة بحبات البرد، وتنشط الرياح على فترات متقطعة.

ويشهد عدد من المناطق المتفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد، أمطارًا متوسطة تكون رعدية أحيانا مثل «الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية».