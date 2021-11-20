إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ

قررت السلطات بمطار البالون الطائر بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، إلغاء رحلات البالون الذي يحلق في سماء منطقة القرنة بالبر الغربي لليوم الثاني على التوالي، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتخطي السرعة المحددة للرياح للتحليق في السماء والتي تصل إلى 8 عقدة فقط.

يأتي ذلك تزامنا مع حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها عدة محافظات على مستوى الجمهورية، سواء المحافظات الساحلية أو المحافظات الجنوبية، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق وهبوب رياح.

إلغاء رحلات البالون

وشهدت محافظة الأقصر أمس كذلك إلغاء رحلات البالون الطائر والتي كانت مقررة صباح نفس اليوم، بسبب شدة الرياح، وأدى ذلك إلى اتخاذ سلطات الطيران المدني قرارا بعدم إقلاع رحلات البالون التي تحمل عددا من السياح من مختلف الجنسيات، حيث يأتي السياح إلى المحافظة السياحية لمشاهدة معالمها السياحية والأثرية في بالبرين الغربي والشرقي.

سوء الطقس

وخلال الأسبوع الماضي ضربت محافظة الأقصر عاصفة ترابية عقب عاصفة أسوان، كما سقطت أمطار خفيفة استمرت لقرابة نصف الساعة، مع تكون سحب وغيوم في السماء، تسببت فيما بعد في سقوط أمطار على أماكن متفرقة داخل المحافظة السياحية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أي أمطار أو هبوب رياح شديدة داخل، ليستقر الطقس عقب ذلك مباشرة بحوالي ساعتين وتعود الشمس وإشراقها مرة ثانية في صباح اليوم التالي.