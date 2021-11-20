ضبط 1210 قضايا تموينية متنوعة.. بينها أطنان من اللحوم والسمك الفاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1210 قاضيا تموينية، خلال 24 ساعة على النحو التالي:

في محافظة القاهرة، جرى ضبط 13,1 طن أسماك مجمدة، و«4,65 طن مفروم لحوم – مصنعات لحوم»، و«3,4 طن أسماك مدخنة – مصنعات لحوم»، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط «المديرين المسئولين عن محلين لتجارة المشغولات الذهبية»، وبحوزتهما «1,780 كيلو جرام مشغولات ذهبية، مدموغة بدمغات مطموسة ويشتبه في كونها مقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات» تمهيدًا لطرحها للبيع.

ضبط 26100 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

وضبط 26100 قطعة مستلزمات طبية كمامات – شرائط سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون مستندات، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة.

وضبط «المدير المسئول عن مخبز بلدي» بمحافظة الدقهلية وبحوزته «61 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين»؛ للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصي، وضبط «15 طن مخللات» معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في محافظة البحيرة.

ضبط 17100 قطعة أدوية بدون بيانات

أما في محافظة الغربية، فتم ضبط «17100 قطعة أدوية بشرية مختلفة الأنواع غير مسجلة بالجهات المعنية، وضبط «3,6 طن أسمدة زراعية سائلة معبأة داخل عبوات بدون مستندات».

كما جرى ضبط «المديرين المسئولين عن طلمبتين رصف لتموين السيارات بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما «80000 لتر «سولار - بنزين 92، 80»؛ للاتجار بها في السوق السود، قدرت بـ 556500 جنيه.

ضبط سجائر ومعسل مغشوشة

وفي الجيزة، ضُبط «89560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات والماركات العالمية، و1500 عبوة «معسل» بدون مستندات و824 قطعة «بندرول» مغشوشة ومقلدة»، كما جرى ضبط «قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم» وبحوزته «8 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر».