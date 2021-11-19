ضبط 201 قطعة سلاح و272 قضية مخدرات وتنفيذ 84838 حكما قضائيا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى إطار مواصلتها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بتوجيه حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وجاءت كالتالي:

ضبط 201 سلاح ناري بحوزة 166 متهما

تمكنت قوات الأمن فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط التالي:

«18» بندقية آلية.

«28» بندقية خرطوش.

«15» طبنجة.

«140» فرد محلى.

«230» طلقة مختلفة الأعيرة.

«20» خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

ضبط «251» قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 84838 حكما قضائيا متنوعا

في مجال تنفيذ الأحكام: أمكن تنفيذ «84838» حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

«357» حكم جنائي.

«24971» حكم حبس جزئى.

«4252» حكم حبس مستأنف.

«43947» حكم غرامة.

«11311» حكم مخالفة.

ضبط «272» قضية مخدرات بحوزة «293» متهما

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات أمكن ضبط «272» قضية مخدرات بحوزة «293» متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «28٫460 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «22٫124 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «6٫400 كيلو جرام».

كمية من مخدر الأستروكس وزنت «8٫040 كيلو جرام»

كمية من مخدر البودر وزنت « 1٫795 كيلو جرام».

كمية من مخدرة الشابو وزنت « 990 جراما».

كمية من مخدر الآيس وزنت «183 جراما».

عدد «1551» قرص مخدر.

الأمن يضبط «5» تشكيلات عصابية

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية أمكن ضبط «5» تشكيلات عصابية، ضمت «14» متهما ارتكبوا «30» حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «55» متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «22» متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط «269» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة «3 دراجات نارية – 12 سيارة».

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «26483» مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص «65» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية «6» منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد «1275» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط «7» قضايا.

ضبط «13476» قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط «297» قضية فى مجال «الضرائب العامة، جمارك، الضرائب العقارية والملاهى».

ضبط «171» قضية متنوعة «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية».

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط «3360» قضية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.