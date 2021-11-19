ضبط 1373 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها أطنان لحوم فاسدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1373 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1373) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (16,9 طن جمبرى وسمك مجمد) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط أطنان من اللحوم والسمك الفاسد

ضبط (2 طن لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2 طن مقطعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,55 طن لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7,12 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بالجيزة.

ضبط 3 أطنان مقطعات دواجن فاسدة

ضبط (3,15 طن مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (21,6 طن مخللات) معبأة داخل براميل وعبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3,92 طن سكر حر – زيت طعام – دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإحتوائها على نسبة شوائب مستلزمات إنتاج – 36840 قطعة كيك بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى -7800 عبوة فارغة معدة للتعبئة -5 ماكينة خط إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصننع لإنتاج الحلويات والمخبوزات بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط 178 بطاقة تموينية تم تجميعها للاستيلاء على الدعم

ضبط (178 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (50 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة.

وفى إطار تفعيل دور وحدة الرصد والمتابعة ما يدون على مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث على القنوات الفضائية غير الشرعية عبر شاشاتها من إعلانات مضللة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون الإلتفات لتأثيرها الضار على الصحة العامة ..أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1333 عبوة سم نحل – بنج بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 14100 سرنجة معبأة بمادة سم النحل منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير خاضعة للإشراف الطبى من الجهات المعنية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة – 1342000 عبوة فارغة – إستيكر – 2 ماكينة خط إنتاج للتعبئة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لإنتاج وتعبئة الأدوية البشرية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (المدير المسئول عن محل بقالة تموينية - كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل) لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع التموينية المنصرفة للمحل من إحدى شركات الجملة ، محققاً من وراء ذلك أرباحاً غير مشروعة ، كما أمكن ضبط (1124 عبوة سكر تموينى مدعم زنة الواحدة كيلو جرام بلغت قيمتها 95554 جنيه كان بصدد بيعها فى السوق السوداء وتحصيل قيمتها النقدية لحسابه الخاص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.