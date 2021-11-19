ضبط المتهمين بقتل صديقهم بالمنوفية.. ومفاجأة وراء موت هارب بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثتين في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وفي مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

العثور على جثة بمركز أجا بالدقهلية

بدأت الواقعة الأولى بورد بلاغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

وأسفرت التحريات، عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه فني كهربائي مقيم بمطروح «له معلومات جنائية» ومطلوب في عدد من القضايا «تبديد، وإيصالات أمانة، وشيكات»، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه مدرس بدائرة مركز أجا خشية ضبطه.

وكشفت التحريات أنه توفى طبيعيًا بالمنزل نتيجة حالة مرضية «السكري» ولخشية الأخير إبلاغ أهلية المتوفي والدائنين قام بالاتفاق مع شخصين آخرين على التخلص من الجثة وقاموا بإلقائها بمكان العثور باستخدام سيارة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن متعلقات المجنى عليه والسيارة المستخدمة.

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بدأت الواقعة الثانية بورود بلاغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولان يستقلان سيارة ملاكي بإلقاء جثة «شقيقه عاطل وله معلومات جنائية»، وبها جرح طعني وسحجات بالرقبة أمام مسكنهما ولاذا بالهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتبين أنها ملك صديق المجني عليه وحاصل على دبلوم «له ملعومات جنائية» ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه على تجارة المواد المخدرة لكون المجني عليه مدين له بمبلغ مالي، وقيامه بالتهرب من السداد فاستعان بباقي المتهمين، حيث اتصل أحدهم بالمجنى عليه بزعم شراء مواد مخدرة، واتفقا على التقابل بدائرة مركز شرطة الباجور، ولدى حضور المجنى عليه للمكان المتفق عليه رفقة صديقه سالف الذكر بسيارته، كان في انتظاره المتهمين بسيارة ملاكي قيادة أحدهم، وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابته بجرح طعني واستولى منه على «هاتفين محمول، ومبلغ مالى»، ولاذوا بالهرب بالسيارة قيادة أحدهم.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط صديق المجنى عليه، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه عقب إصابة المجنى عليه وفرار المتهمين، قام بوضع المجنى عليه داخل سيارته واتصل بصديقهما سائق وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز منوف، والذي حضر إليهما، وقررا التوجه لشقيق المجنى عليه وأثناء سيرهم بالطريق توفي متأثراً بإصابته ولدى وصولهم أمام مسكن شقيقه ألقيا جثته ولاذا بالهرب، وضبط صديق المجنى عليه الثاني، وبمواجهته أيد ما سبق

كما أرشد أحد المتهمين عن الأداة المستخدمة، والهاتفين المستولى عليهما، ومبلغ مالي، مضيفًا بإنفاقه جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، بينما أرشد أحدهم عن السيارة قيادته وأرشد صديق المجنى عليه عن سيارته المستخدمة في إلقاء الجثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.