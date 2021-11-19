ضبط مصانع غير مرخصة للأدوية والحلويات بالإسماعيلية.. وإحباط تهريب شيش إلكترونية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالاقتصاد القومى للبلاد.

وردت معلومات إدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، بوصول حاوية من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحري مشمولها المستندي «أمتعة شخصية»، وأن الحاوية تحتوي على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور «مندوب صاحب الشأن» قد أسفرت أعمالها عن ضبط أصناف مخالفة بإجمالي 21 ألف و937 قطعة شيشة إلكترونية وأكسسواراتها زيت شيشة إلكترونية، ومستلزمات ومعدات طبية، ومستحضرات تجميل، وعدسات لاصقة، غير مثبتة بمستندات الحاوية، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة.

حملة مُكبرة على المصانع العشوائية غير المرخصة بالقاهرة والإسماعيلية

واستهدفت أجهزة وزارة الداخلية، عدد من المصانع العشوائية التي تفتقد الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

وعقب معلومات أكدتها التحريات بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية، شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستهدفت رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتي أمن «القاهرة، والإسماعيلية».

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 مصانع، و5 مخازن، ومتجر، عشوائية بدون ترخيص يتم خلالها إنتاج وتعبئة الأدوية والعقاقير البيطرية وتداول الأعلاف الحيوانية والداجنة والمخصبات والمبيدات الزراعية واللحوم المصنعة والمواد الغذائية والمشروبات.

بلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة (66,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون ترخيص، 263 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول، 84 طن منتج نهائي لأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص ومدعمة ومحظور تداولها، 10,55طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية وحلوى أطفال مُصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.