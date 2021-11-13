«كيا» تستعد للكشف عن «Concept EV9»: سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة

كشفت «كيا»، اليوم عن الصور الرسمية الأولى للسيارة «Kia Concept EV9»، وهي مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل التي تجسّد التزام الشركة بأن تصبح مزودًا لحلول التنقل المستدام.

تصميم تقدمي وتكنولوجيا حديثة لسيارة كيا الجديدة

بعد إطلاق «EV6»، تعتبر «Kia Concept EV9» لمحة مثيرة عن الاتجاه المستقبلي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل، حيث تجمع بين التصميم التقدمي والتكنولوجيا الحديثة ومجموعة نقل الحركة الكهربائية المتقدمة بالكامل في حزمة رائدة واحدة.

تُظهر الصور الأولى لمفهوم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» تصميمًا خارجيًا فائق الحداثة، تشير مخططاته إلى علاج ترفيهي معاصر تمّ إبرازه بواسطة وضعية أسلوبية منتصبة وقادرة.

توضح التصاميم المقصورة المفاهيمية للغاية التي تمّ صقلها لمنح السائق والركاب مساحة داخلية خفيفة ومرنة وقابلة للتكيف مع تطور تجربة الرحلة، شاشة تفاعلية فائقة الاتساع ومظهر جديد جذري لعجلة القيادة التقليدية.

الكشف عن السيارة الجديدة في مؤتمر يوم 17 نوفمبر

تمّ الكشف عن صور معاينة «Kia Concept EV9»، وستكشف «كيا» عن سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل على شكل سيارات الدفع الرباعي في 17 نوفمبر في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس.

وتعتبر «كيا» علامة تجارية عالمية للتنقل ذات رؤية لإنشاء حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، تأسست عام 1944، وهي تقدم حلول التنقل لأكثر من 75 عامًا، مع 52 ألف موظف حول العالم، ووجود في أكثر من 190 سوقًا، ومنشآت تصنيع في 6 بلدان، تبيع الشركة اليوم 3 ملايين سيارة سنويًا.

تقود «كيا» عملية الترويج للمركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية وتطوير مجموعة متزايدة من خدمات التنقل، مما يشجع الملايين من الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل الطرق للتجول.

يظهر شعار العلامة التجارية للشركة - «الحركة الملهمة» - التزام «كيا» بإلهام المستهلكين بواسطة منتجاتها وخدماتها.