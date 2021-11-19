محافظ أسوان يشكل لجنة للإشراف على إعمار المنازل المتضررة من السيول

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، وعضوية الجهات المختصة للإشراف على جهود المجتمع المدني لاحتواء تداعيات السيول التي ضربت المحافظة منذ أسبوع.

وتتولى اللجنة ضبط آلية إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة بواسطة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى التوجيه المحكم لأسلوب توزيع المساعدات العينية والمادية داخل هذه المناطق لضمان وصولها لمستحقيها.

إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية

فيما استقبل محافظ أسوان، وفد حزب حماة الوطن، برئاسة اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بحضور ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان، واللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب، وحسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء وجه اللواء أشرف عطية، الشكر على دعم الحزب برئاسة الفريق جلال هريدي، لجهود الدولة والحكومة والمحافظة في إزالة آثار السيول بهذه القافلة التي تضم المساعدات الغذائية والتجهيزات اللازمة لرفع مستوى معيشة المتضررين، وهو الذي يتناغم مع دور باقي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة.

حصر ببيانات دقيقة للمنازل المتضررة

وأكد أن هناك حصر ببيانات دقيقة للمنازل التي شهدت انهيارات جزئية وكلية، بجانب التلفيات الأخرى، إذ يجري إعداده بالمناطق المتضررة، من خلال لجان الحصر وبدون الالتزام بتحرير محاضر في أقسام الشرطة، كما أن المحافظة عملت على رفع كفاءة وتجهيز 36 وحدة سكنية بالأثاثات والمفروشات والأجهزة والمستلزمات المنزلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، غير تجهيز باقي الوحدات السكنية التي يجرى تنفيذها بإجمالي 504 وحدة من الإسكان الاجتماعي بطريق العلاقي، وخاصة بعد دعمه بكافة الخدمات والمتطلبات الجماهيرية.