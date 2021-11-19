«التضامن» في أسبوع.. انطلاق تدريبات «مودة» وزفاف جماعي لذوي الهمم

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الجاري، عددًا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 13 نوفمبر

- انطلاق تدريبات «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية على مستوى 59 معهدا عاليا ومتوسطا، واستكمال إعداد شبكة موسعة للتوعية من الكوادر الشبابية.

- شكوى للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان حول تعاطي موظف بإحدى المؤسسات مواد مخدرة تقود للكشف عن 7 حالات إيجابية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجِّه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ببدء حصر موسع للأطفال والكبار بلا مأوى في مصر.

- بنك ناصر الاجتماعي ولجنة زكاة الفاروق عمر ينظمان حفل زفاف جماعيا يضم 55 عروسا وعريسا من الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة بقرية بريفا في محافظة أسيوط.

الأحد 14 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع بعثة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لبحث سبل التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.

- التضامن تعقد ورشة العمل الرابعة لمراجعة وتطوير عمليات التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة بما يشمل استمارة البحث الأسري الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامج لتوعية طلاب مدارس المراكز الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة بأضرار تعاطي المخدرات ضمن برنامج «اختار حياتك».

- التضامن الاجتماعي يوزع مليون بطاقة ميزة لمستفيدي «تكافل وكرامة» لتعزيز الشمول المالي للفقراء وتوزع مليون خط محمول لسهولة التواصل مع الأسر المستفيدة.

الاثنين 15 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي توجِّه فرق الإغاثة بتقديم إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيئ في أسوان بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في مائدة مستديرة مع الجامعة الأمريكية لمناقشة تعزيز الشراكات البحثية الحكومية وتوظيفها لبحث أثر مشروعات التنمية في مصر.

- كما التقت أيضاً بفريق عمل الحماية الاجتماعية بالوزارة في إطار العمل على إعادة هيكلة قطاعات الوزارة المختلفة.

- التضامن الاجتماعي تنسق مع محافظ أسوان لتقديم عمليات الإغاثة العاجلة لمتضرري السيول من خلال الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة ويتفقان على بدء إعادة بناء المنازل.

الثلاثاء 16 نوفمبر

- بدء تدريب 65 طبيباً و65 ممرضة بعيادات 2 كفاية على دمج خدمات الصحة الإنجابية مع خدمات تنظيم الأسرة ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

- بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية بهدف تقديم الخدمات المصرفية لأعضاء النقابة من خلال فروع البنك المختلفة.

الأربعاء 17 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق منظمة العمل الدولية للاستراتيجية الإقليمية للحماية الاجتماعية في إفريقيا.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعرض مقترح حوكمة استهداف الأسر الأولى بالحماية الاجتماعية في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حول منظومة الدعم في مصر.

- وتشارك في اجتماع نادي روتاري كايرو لمناقشة الفرص والتحديات لمشاركة المجتمع المدني في برنامج حياة كريمة وتحقيق خطط التنمية في مصر.

- التضامن الاجتماعي تنشئ وحدة لحقوق الإنسان بهدف ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ورصد أي انتهاكات تخص الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها.

الخميس 18 نوفمبر

- التضامن الاجتماعي ترد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في بيان أفاد بأن رئيس وحدة سودة الاجتماعية بالشرقية لم يعتدِ على طفل من ذوي الإعاقة، ووالده يوضح الموقف معتذراً عما حدث.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا مع فريق عمل شؤون الإعاقة بالوزارة في إطار تحديث آليات العمل وتحسين جودة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

- وتلتقي باللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة إنجازات الجهات المختلفة بشأن إنفاذ مواد قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

- مبادرة «القرار قرارك» التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تصل مطروح لتعريف العاملين بالمحافظة بآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وبدء تطبيقه اعتباراً منتصف ديسمبر المقبل.