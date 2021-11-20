أزمة مرورية بسبب تراكم مياه الأمطار في طريق العامرية بالإسكندرية (صور)

تراكمت مياه أمطار نوة المكنسة، اليوم السبت، في طريق العامرية المتجه إلى الكيلو 21، وبالتحديد في منطقة كوبري الثروة السمكية غرب الإسكندرية، ما سبب أزمة مرورية نتيجة بطء حركة السيارات، حيث ارتفع منسوب المياه إلى 30 سنتيمترا، ووصلت إلى منتصف إطارات السيارات أثناء مرورها، وذلك في أول أيام الأمطار الشديدة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم والمتوقع استمرارها حتى غد الأحد.

محافظ الإسكندرية يتابع صرف تراكم مياه الأمطار

وتابع محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء محمود نافع، رئيس صرف إسكندرية، أعمال سحب مياه الأمطار أثناء النوة، من طريق العامرية إلى الكيلو 21 متفقدا جميع أماكن تمركز السيارات وفرق الطوارئ غربا، حيث تم التأكد من عمل مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب.

«الشريف»: تصريف 15 تجمعا لمياه الأمطار منذ الفجر

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه كان يوجد 15 تجمعا منذ أمطار الفجر وتم تصريفها جميعاً، لافتاً إلى أن تراكم المياه المتواجدة على كوبري الثروة السمكية في الطريق المؤدي إلى الكيلو 21 ترجع لعدم وجود صرف صحي بهذا الطريق، ومن ثم يتم تصريف المياه في المصرف المجاور والذي امتلأ من شدة الأمطار، لافتا إلى أنه يُجرى حاليا الصرف في الاتجاه الآخر، وخلال ساعات سيتم تسهيل السيولة المرورية في الطريق.

توجيه سيارات الشفط إلى الشوارع الجانبية

وأضاف «الشريف»، في تصريحات صحفية، على هامش تفقده لتعامل أجهزة المحافظة مع تداعيات النوة، أنه مر على الشوارع الجانبية، وكلف بتوجيه سيارات الشفط من أجل شفط المياه، مؤكداً على تعطيل الدراسة غداً في ظل تلك الأجواء.