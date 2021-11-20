طالبات يعرضن مشروعاتهن عبر برنامج «هي تقود».. «عكاز بإنذار» للمكفوفين

استعرضت مجموعة من الطالبات المشاركات في التصفيات النهائية لبرنامج «هي تقود» الذي نظمته مؤسسة «القادة» بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الابتكارات، وأبرزها جهاز «عكاز» يعمل على توجيه إنذار للمكفوفين في أثناء الحركة قبل أن يصطدموا بأي شيء، وهو ما يساعدهم على التحرك في أي مكان بأمان كامل.

وأكّدت الطالبات المشاركات، في أثناء الاحتفالية بوزارة التربية والتعليم، أنَّ الجهاز «العكاز» خفيف الوزن ويتكون من عامود حديدي متصل بجهاز من الأسفل يحتوي على إنذار، ويمكن لأي كفيف أن يتحرك من خلاله، لكونه يشمل أجهزة استشعار ويعطي إنذارًا عند استشعار أي عقبة أمام مستخدمه.

100 طالبة من 4 مدارس تعليم فني تشارك في المسابقة النهائية

وقال محمد عادل، مشرف برنامج «هي تقود» بمؤسسة شباب القادة، إنَّه يشارك في المسابقة النهائية لبرنامج «هي تقود» للسنة الثانية على التوالي نحو 100 طالبة من 4 مدارس التعليم الفني بواقع 3 مدارس من محافظة القاهرة ومدرسة من محافظة الإسماعيلية، بواقع 27 مشروعاً.

وأضاف مشرف برنامج «هي تقود»، أنَّ المشروعات المشاركة تنقسم إلى 3 مجالات رئيسية هي الابتكارات والاختراعات والحرف اليدوية والأزياء والملابس، كما تمّ تخصيص مبلغ قيمته 100 ألف جنيه، مؤكّداً أنَّ مؤسسة شباب «القادة» دعمت الطلاب بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية وتدريبات ريادة الأعمال.

منسق المبادرة: نستهدف تنمية مهارات الطالبات شجيع رجال الأعمال على تبنيها

وقالت الشيماء إسماعيل، منسق مبادرة «هي تقود» بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنَّ الوزارة اختارت المدارس الفنية المشاركة في المسابقة النهاية وتقدم الدعم للطالبات وتشجعهنّ على المشاركة بالاتفاق مع أولياء الأمور.

وأضافت «الشيماء»، أنَّ للمبادرة أهمية في تنمية المهارات لدى الطالبات وعرض أفكارهنّ ومشاريعهنّ في سوق العمل وتشجيع رجال الأعمال في تبني هذه المشروعات، مشيرة إلى أنَّ المشروعات التي ستفوز اليوم في التصفيات النهائية ستتبناها شركات القطاع الخاص.

وتفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشروعات الطالبات المشاركين في المسابقة النهائية لبرنامج «هي تقود» التي تطلقها مؤسسة شباب القادة.