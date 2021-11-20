الجيزة تستعد لموجة الأمطار بنشر معدات شفط المياه بالمراكز والمدن

أعلنت محافظة الجيزة، نشر معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار قد يحدث خلال الأسبوع الحالي، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وذلك في ضوء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار في العديد من المناطق.

رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك «بالوعات» تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

تواجد مكثف لسيارات شفط المياه في محيط كباري وأنفاق الجيزة

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والمواتير، وذلك في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي معوقات، وهناك تنسيقا كاملا مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.