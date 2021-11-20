كيف تحدد معدلات الرصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل عدد كبير من أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن سبب ظهور الرمز «L-LEv 1 , 2 , 3» الذي يظهر على شاشة العداد الكارت مسبق الدفع والخاص بمعدل الرصيد الموجود بالعداد.

لمبة بيان في واجهة العداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن ظهور الرمز «Low level 1 , 2 , 3» بشاشة العداد يفيد بأن الرصيد منخفض للحد الأول، للحد الثاني، للحد الثالث على الترتيب، لافتا إلى أنه توجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع لمبة بيان «إنذار» في واجهة العداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار level 1، وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل level 2، وعندما يفصل يقوم المشترك بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء level 3 حتى تقوم بالشحن.

حدود الإنذار والفصل للعدادات مسبوقة الدفع الأحادية والثلاثية

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أن حد الإنذار 30 جنيهاً وحد الفصل 20 جنيها لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع «الأحادي» بينما حد الإنذار 40 جنيهاً، وحد الفصل 30 جنيها للعدادات مسبوقة الدفع «الثلاثية»، مطالبا المشتركين بشحن كارت العداد وإفراغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء لتظهر لك القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها)، وتطفيء لمبة الإنذار، وتختفي الرسالة أو الرمز L-LEv 1 , 2 , 3.

إجراءات تحويل من العداد القديم إلى مسبق الدفع

وحدد المصدر الإجراءات التي تقوم بها فروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والتي يجب أن يتبعها المواطن عند طلبه لتحويل عداد الكهرباء التقليدي «الميكانيكي» إلى عداد مسبوق الدفع «أبو كارت» بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وتقديم طلب تغيير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع مع تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد، إضافة إلى صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد ودفع رسوم كارت شحن العداد آخرها دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.