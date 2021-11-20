مياه القاهرة: الشركة أعدت أسطولا كاملا من سيارات الشفط لمواجهة الأمطار

تواصل أجهزة محافظة القاهرة استعدادها ورفع درجة الطوارئ لمواجهة أي تقلبات جوية بعد تعرض عدة مناطق بالمحافظة لسقوط أمطار، ومنها مناطق مصر الجديدة وصلاح سالم والحي العاشر بمدينة نصر وجامع البنات التابع للأزهر الشريف وكورنيش المعادي وميدان السيدة عائشة وشبرا الخيمة.

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن سيارات شفاطات المياه التابعة للشركة تمركزت في الأماكن المتوقع تعرضها لتجمعات مياه استعدادا لسقوط الأمطار وفق الخطة المعدة مسبقا بالمحاور الرئيسية، والمناطق الأكثر انحدارا وعرضة لتجمع مياه الأمطار بها.

تقديم الدعم

وأضاف «الشيمي» خلال جولة بشوارع القاهرة لتفقد مواقع تمركز المعدات، أن معدات الشركة بأطقم الصيانة والسائقين والفنيين جاهزة لدعم الشركات الأخرى التي تتعرض لأمطار كثيفة خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات بالشركة القابضة ومحافظة القاهرة.

خطة لمواجهة الأزمات

أكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وضع خطة مسبقاً لمواجهة أي أزمات تنتج عن تراكم مياه الأمطار، وأن شركة مياه الشرب بالقاهرة أعدت أسطولا كاملا من سيارات شفط ورفع المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي للقاهرة ومحافظة القاهرة.

تلقى شكاوى المواطنين

وأشار إلى أن غرفة عمليات الخط الساخن لمياه الشرب تستقبل أي بلاغات من غرفة عمليات محافظة القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة على رقم 125 حتى يتم التحرك السريع تجاه أي موقع تحدث به أي أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار بالطرق أو الأنفاق وذلك للعمل على رفع المياه المتراكمة في زمن قياسي وتيسير حركة المارة والمركبات خلال الفترة المقبلة، مع التنسيق المستمر مع الجهات المختصة من الصرف الصحي والأرصاد الجوية للتعامل مع أي أزمات تنجم عن سقوط الأمطار مع التركيز على الشوارع الرئيسية.