عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على 4 مراكز في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، الليلة، سقوط أمطار خفيفة على مراكزها الشمالية، وهي المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل، مع ظهور البرق في السماء، وانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

تعطيل الدراسة في الدقهلية

من جهة أخرى، أعلنت محافظة الدقهلية تعطيل الدراسة يوم السبت المقبل، الموافق 20 من نوفمبر 2021، ‏للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك ‏وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء ‏البلاد، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، ويُستثنى من القرار القيادات ‏وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو ‏الإدارات التعليمية‎.‎

وجاء في بيان المحافظة «نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد فقد قرر الدكتور ايمن ‏مختار محافظ الدقهلية أن يكون السبت 20 نوفمبر2021 اجازة للطلاب في مراحل التعليم دون ‏الجامعي وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب»..‏

‏7 تعليمات لرؤساء المراكز والمدن لمواجهة الأمطار ‏

‏وذكرت المحافظة في بيان لها، أنها وجهت رؤساء المراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات التالية لمواجهة الطقس السيئ:

1- رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

2- متابعة تطهير بلاعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات، للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

3- التنسيق الكامل والفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

4- التنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وإخطارها بأي معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.