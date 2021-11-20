أمطار على القاهرة ورياح محملة بالأتربة

شهدت عدة مناطق في محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة تصاحبها رياح محملة بالأتربة، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت تعرض بعض المحافظات إلى أمطار متوسطة وغزيرة من بينها القاهرة الكبرى.

أمطار على القاهرة الكبرى

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد عدد من المناطق المتفرقة سقوط أمطار الخفيفة في جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.