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حظك اليوم برج الثور الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور لديه شخصية صبورة ومثابرة، تساعده دائما على السعي وراء تحقيق أحلامه وأهدافه التي يرغب في الوصول لها، متخطيا جميع المشكلات التي قد تواجهه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

لقمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط عليك بإدارة نفقاتك وأعمالك بدراسة وتأني.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.  

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