سعر كرتونة البيض اليوم السبت 20 نوفمبر بالأسواق والمحال التجارية

شهد سعر كرتونة البيض تراجعًا طفيفًا، اليوم في الأسواق، حيث تراوح سعر الطبق المكون من 30 قطعة، ما بين 38 إلى 45 في المزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أكد أن سعر كرتونة البيض انخفض بشكل طفيف.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر كرتونة البيض، اليوم السبت، الموافق 20 نوفمبر في الأسواق والمحال، وفقًا لجولة على عدد من المحال بمناطق مختلفة، في التقرير التالي..

سعر كرتونة البيض اليوم في المولات الكبرى

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر نمرة 1 مكون من 30 قطعة بسعر ما بين 45 إلى 65 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأبيض نمرة 1 مكونة من 30 قطعة يتراوح ما بين 50 إلى 75 جنيهًا، وذلك في المحال والمولات التجارية.

سعر البيض في الأسواق

ويقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر كرتونة البيض الأبيض، تراوح في المزرعة اليوم، بين 39 جنيهًا وصولًا إلى 41، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا.

بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر، إلى نحو 41 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا وفق عبدالعزيز السيد.

ويصل سعر البيض البلدي في المزرعة إلى 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر بنحو 52 جنيهًا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر البيض في السوق، يتحدد حسب عملية العرض والطلب، فعند زيادة الطلب يرتفع السعر، والعكس صحيح، مضيفًا أنَّه خلال الفترة الماضية وتزامنًا مع العام الدراسي الجديد، واتجاه الأهالي لشراء البيض، عمل بعض منتجي البيض على رفع الأسعار لتعويض الخسائر خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض الطلب على البيض.