وزير التعليم: ورشة عمل لأولياء أمور «4 ابتدائي» للتعرف على فلسفة منهج الرياضيات

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جميع المعلمين وأولياء الأمور، بالتعرف أكثر على فلسفة منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي ومدى أهمية الـ«ath techbook» وأثره في تعلم الطلاب، من خلال الانضمام إلى ورشة عمل مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن للباحثين والدارسين والمعلمين في مجالات الرياضيات والإحصاء والهندسة، أن يعززوا برمجة علوم البيانات وتحليلها باستخدام لغة برمجة Wolfram وMathematica بقرائتهم لكتاب «Beginning Mathematica and Wolfram for Data Science».

بنك الأسئلة بمنصة حصص مصر

وتابع وزير التربية والتعليم: «حل الأسئلة على الوحدات اللي ذاكرتها هو أفضل طريقة لتثبيت المعلومات، وهو متاح على بنك الأسئلة عبر منصة حصص مصر التعليمية»، مشدداً على الطلاب بضرورة التسجيل فيه والتدريب على حل الأسئلة.

وأشار إلى أنه تم فصل إذاعة الدروس التعليمية لجميع المراحل على قناة مدرستنا إلى قناتين؛ الأولى «مدرستنا 1» لمواد المرحلة الابتدائية فقط على التردد 12303 أفقي، وقناة «مدرستنا 2»، لمواد المرحلة الإعدادية فقط على التردد 10777 أفقي، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لمشاهدة الدروس في أوقات مناسبة وإعادات في أوقات مختلفة.

تدريب طلاب التعليم الفني للعمل في ألمانيا وفنلندا

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّ التعليم الفني أصبح أكثر تقدما من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنَّ هناك نجاحات كثيرة تستحق التركيز عليها مثل نجاحات التعليم الفني، مؤكداً أن الوزارة تدرب طلاب مدارس التعليم الفني للعمل في «ألمانيا وفنلندا» بعد التدريب على اللغات وريادة الأعمال، لافتاً إلى أن قيادات التعليم الفني يزورون فنلندا قريبا للاستفادة من تجاربها.