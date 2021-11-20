خريطة الأمطار خلال الأيام القادمة.. تكون رعدية على 7 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار خلال الأيام القادمة، في الفترة ما بين الأحد، 21 نوفمبر الحالي، وحتى الجمعة 26 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى حالة الطقس على كافة الأنحاء.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وبحسب بيان الهيئة، فإنه بداية من غد الأحد تخف حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار سقوط الأمطار بشكل متفاوت الشدة، ونشاط حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

خريطة الأمطار خلال الأيام المقبلة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يستمر سقوط الأمطار حتى يوم الإثنين المقبل، ليكون كالآتي:

الأحد 21 نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش)، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق متقرفة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 22 نوفمبر

وتتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتتكون في الساعات الاولي من الصباح، ما بين الساعة 5 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.