القبض على تشكيل عصابي متهم بسرقة 15 شقة بأكتوبر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق مُتخذين من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على العاطلين واعترافهما بالتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة (أجهزة كهربائية- مشغولات ذهبية) بذات الأسلوب، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (عامل خردة - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف)، أمكن ضبطه وإعادة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.