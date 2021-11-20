ضبط شخص يروج للعملات الافتراضية نظير مبالغ مالية بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط غير مشروع في التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة «الإنترنت» بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.

مكافحة الجريمة بشتى صورها

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

تقنين الإجراءات لاستهداف المذكور

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.