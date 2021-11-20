أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة على 7 محافظات

تشهد البلاد حالة من اضطراب الطقس، حيث تتعرض بعض المحافظات لسقوط أمطار غزيرة تكون رعدية في كثير من الأحيان، لذلك كثرت عمليات البحث خلال الفترة الماضية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في التقرير التالي أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا الأحد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر منذ قليل عن أماكن سقوط الأمطار غدا، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش)، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - رأس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبورماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19