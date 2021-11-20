«الداخلية» تواجه الأمطار: تسيير المرور وسحب المياه من البيوت والشوارع

عززت أجهزة وزارة الداخلية من تواجد أجهزتها الأمنية بالشوارع، في إطار جهودها لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وكثفت الوزارة سيارات أوناش المرور وضباط وأفراد الإدارة، في الشوارع العمومية، لمراقبة الحالة المرورية، وسحب أي تكدسات ناتجة عن الطقس السيئ، والمتوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة، في مختلف المحافظات.

المرور

كما انتشر ضباط وأفراد إدارة المرور، على الطرق الرئيسية والارتكاز في عدة نقاط لمراقبة الحركة المرورية، وكذلك توجيه النصائح لقائدي السيارات بضرورة تهدئة السرعة، والربط مع غرفة عمليات المرور، للتعامل بشكل فوري سريع مع أي طارئ، فضلًا عن انتشار سيارات الإغاثة المرورية، التي تتلقى الإخطارات والإشارات من غرفة عمليات المرور، ثم تتحرك على مكان البلاغ، لتقديم يد العون لقائدي السيارات في مختلف الطرق الرئيسية وغيرها، بالقاهرة والمحافظات.

الحماية المدنية

كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات ومواتير لشفط المياه من الشوارع، التي ملأتها مياه الأمطار، لتجنب التكدس المروري، وتسيير الحركة المرورية في أقرب وقت.

سحب المياه من البيوت

ولم يقتصر دور أجهزة وزارة الداخلية وتحديدًا الحماية المدنية، على شفط المياه من الشوارع، بل امتد إلى المنازل، حيث يعرض الفيديو المرفق، مشاهد لضباط وأفراد من الحماية المدنية، خلال استجابتهم لاستغاثة أحد المواطنين، لشفط المياه التي أغرقت منزله.