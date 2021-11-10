نصائح للقيادة أثناء الشبورة: منها الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نصائح للقيادة أثناء الشبورة، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، نصائح للقيادة أثناء الشبورة، وفق نصائح الإدارة العامة للمرور، وهي:

نصائح للقيادة أثناء الشبورة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، تتكون الشبورة الصباحية على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتضمن النصائح الواجب اتباعها خلال القيادة في فترة الشبورة:

- يفضل إذا كان بالإمكان تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.

- إضاءة مصابيح السيارة، بحيث يكون النور الأمامي في وضع منخفض.

- يفضل اختيار أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى يتمكن القادمون من رؤيتك.

- فتح زجاج السيارة لمنع وجود بخار الماء بداخلها.

- تخفيض السرعة إلى حد الأمان الذي يسمح لك بالرؤية وليس السرعة القانونية، كي تتمكن من إيقاف السيارة حال حدوث أي خطر.

- استخدم مساحات السيارة لإزالة أبخرة الماء عن الزجاج الأمامي.

- يمكنك استخدم أداة التنبيه كل فترة، لتحذير الآخرين إذا كانت الرؤية منعدمة تمامًا.

- لا تقف تمامًا في منطقة الشبورة.

- إذا اضطررت للتوقف لأي سبب، ابق أقصى يمين الطريق بعيدًا عن الطريق، مع تشغيل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، ولا تترجل إلى الطريق أنت أو المرافقين معك حتى لا تتعرض للخطر.

- الشبورة المائية متقطعة، ولا ينبغي تغيير سرعة السيارة.

- يجب أن تضمن وجود مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، ولا تحاول تخطي السيارات أمامك.

- عند وجود أعطال أو حوادث يجرى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.