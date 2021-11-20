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«الفضاء المصرية»: إطلاق «مصر سات 2» في 2023 بمنحة صينية

«القوصي»: نتعاون مع اليابان في أقمار من نوعية «كيوب سات»

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الوطن
10:02 م | السبت 20 نوفمبر 2021
وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية

أعلن الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق القمر الصناعى المصرى «مصر سات 2» فى الربع الأول من 2023، بمنحة من الحكومة الصينية 70 مليون دولار. وقال «القوصى»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، على هامش زيارة وفد جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية، إن «مصر سات 2 مشروع مشترك بين الوكالة ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثانى بين البلدين فى الفضاء، بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المدينة الفضائية». وأشار إلى أنه من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه 350 كيلوجراماً ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة وسيساعد مصر فى خططها التنموية فى العديد من المجالات، لافتاً إلى أنه يتم تجميع القمر فى مركز بالمدينة الفضائية، حيث تم الانتهاء من التصميم وبناء النموذج الهندسى، ويتم العمل حالياً على بناء النموذج الفضائى.

وكشف «القوصى» عن إطلاق القمر «NEXSAt» نهاية العام المقبل، بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية، وهو من نوعية الأقمار الصغيرة، ويزن 65 كيلوجراماً، ومخصص لأغراض التصوير الفضائى والاستشعار عن بُعد، مؤكداً أنه بمكونات مصرية 45%، والتى تعد نسبة جيدة جداً تدعم مكانة مصر بين الدول الفضائية.

وأكد أنه تم التعاقد بالفعل مع اليابان لإطلاق مجموعة من الأقمار من نوعية (كيوب سات) العام المقبل، ومنها القمر (EgSAcube - 3)، وحجمه أكبر 3 مرات من العادى، ومُصَنّع بالكامل فى الوكالة، والقمر (EgSAcube-4)، وحجمه 1.3 كيلوجرام بالتعاون مع جامعة بنها.

وأكد الرئيس التنفيذى للوكالة الانتهاء من المدينة الفضائية يوليو العام المقبل على مساحة 123 فداناً، وستضم بين جدرانها جميع الأنشطة الفضائية فى مكان واحد، لافتاً إلى أنها تضم مبنى وكالة الفضاء الأفريقية التى تستضيفها مصر.

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