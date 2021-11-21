حظك اليوم برج القوس الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مولود برج القوس دائمًا إلى توسيع علمه وآفاقه في نواحي الحياة، كما أن لديه شخصية مرحة، تجعل المحيطين به يرغبون في التقرب منه والتودد إليه، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر ويبتعد عن حياة الروتينية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة قراراتك وموقفك المالي.. انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا تميل للابتعاد قليلا عن الطرف الآخر.. لا تستسلم للمشاعر السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.