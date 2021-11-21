حظك اليوم برج الدلو الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

التردد والصمت، صفات تتصف بها أنثى برج الدلو كما أنها تتمتع بإخلاصها ووفائها خاصة تجاه شريك حياتها، كما أنها لديها شخصية قوية، تسعى دائما إلى أن تكون مستقلة اجتماعيا وماديا عن أسرتها، كما أنها لا تحب أن تظل تحت قيود، وتسعى دائما إلى التحرر منها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك، ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تناغم القمر مع المشتري يمنحك نضجا وحكمة في تعاملك مع الأحباب.. تؤثر فيمن تحب بأقوالك وأفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 13 فبراير.