حظك اليوم برج الحوت الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الحوت إلى التفكير بهدوء، والأعمال الخيرية، فهم عطفون ويحبون الخير لغيرهم، كما أن هذا المولود ليس من السهل خداعه، غير أنه محب للعائلة والاستمتاع بالأجواء الدافئة وسط أفرادها، ولدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، والقدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في وضع معاكس مما يضع الضغوط على عاتقك ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

اليوم تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد حسام ميدو، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.