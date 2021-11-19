نصائح من حماية المستهلك في البلاك فرايدي.. أبرزها استلام فاتورة الشراء

أكد جهاز حماية المستهلك على عدد من النصائح مع اقتراب موعد «البلاك فرايدي»، أو كما يطلق عليه الجمعة البيضاء، والذي يكون في الجمعة الأخيرة بشهر نوفمبر من كل عام، ويتزامن موعده في مصر هذا العام يوم 26 نوفمبر الجاري، حيث يبدأ الاحتفال بهذا اليوم في معظم دول العالم، لتقديم وشراء الهدايا والمستلزمات الشرائية بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها طوال العام.

وطالب جهاز حماية المستهلك، الراغبين في الشراء يوم «البلاك فرايدي» بالتأكد من سعر السلعة قبل وبعد التخفيض خلال العرض، والتأكد من جودتها ومدى جدية المحلات المعلنة نسبة التخفيض المعروضة عليها، وحذر جهاز حماية المستهلك المحال والمولات التجارية من الإعلان عن تخفيضات وهمية للمواطنين بعقوبة قد تصل إلى مليوني جنيه غرامة طبقا لقانون حماية المستهلك، وقدم نصائح للمواطنين جاءت كالتالي:

11 نصيحة للمشتري قبل البلاك فرايدي

1- شراء المنتجات في وقت مبكر حتى تضمن عدم نفاذ الكمية.

2- التأكد من جودة المنتج قبل الشراء.

3- استلام فاتورة شراء من المحل.

4- اعرف سعر المنتج الأصلي في أكثر من موقع وقارن السعر بعد التخفيض في أكثر من مكان.

5- تابع الحساب الرسمي للمحال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة بداية العروض.

6- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية على السلعة القابلة للانتهاء مثل سلع الطعام.

7- البحث عن بلد المنشأ للسلعة سواء محلية أو مستوردة.

8- التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع.

9- الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء لمدة 14 يوما حتي يستطيع المستهلك الاستبدال أو الاسترجاع.

10- في حالة الشراء ببطاقة الائتمانية تأكد من إمكانية التقسيط بدون فوائد من البنك الخاص بالمستهلك.

11- البحث عن الأغراض التي تريد شرائها قبل موعد البلاك فرايدي لتوفير وقت البحث بدلا من أن يكون في نفس اليوم.