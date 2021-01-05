منال عوض: دمياط أقل المحافظات تسجيلا لإصابات كورونا

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن دمياط تعتبر واحدة من أقل المحافظات على مستوى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس العام الماضي.

وأضافت المحافظ، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن المحافظة مازالت من أقل المحافظات بالموجة الثانية، لافتاً إلى أن مسئولي المحافظة ينزلون يومياً على المطاعم والأماكن المغلفة والمصالح الحكومية، لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية بتلك الأماكن، ولمتابعة التزام المواطنون بالكمامة.

وشددت على قولها إن أي مكان مخالف سيتم إغلاقه، مؤكدةً أنه تم إغلاق مطعمين في مدنية دمياط أمس الأول، واليوم تم إغلاق 3 مطاعم في حملة برئاستها بمركز فارسكور، وأشارت إلى أن الغلق يكون لمدة أسبوع، وإذا تكررت نفس المخالفات يتم مضاعفة مدة الغلق.

وحول الالتزام الكمامة داخل المواصلات العامة، أوضحت «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن مديرية الأمن تنفذ مخالفة غرامة الكمامة منذ أكثر من يوم، لكن المحافظة كمحليات ما زالوا في انتظار الضبطية القضائية لرؤساء المدن، حتى نبدأ في تنفيذ إجراءات مخالفات الكمامة.

وعن تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات للحد من تكدس المواطنين، صرحت بأن من أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس هي الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مشيرة إلى أنها خلال جولة تفقدية بإحدى المستشفيات، لاحظت تكدس أعداد كبيرة من الناس بمكتب البريد الرئيسي في مدينة دمياط، «وطبعاً دول أهالينا كبار في السن، واقفين على باب مكتب البريد من الساعة 7 الصبح، وطبعاً خناقات وشكل غير حضاري بالمرة»، بالإضافة إلى أن عدد الناس داخل المكتب نفسه كبير للغاية، ولاحظنا نفس الشكوى متكررة على صفحة المحافظة بمدينة كفر البطيخ، ومدينة كفر سعد ومدن أخرى.

وتابعت أنه بعد التنسيق مع هيئة البريد، تم الاتفاق على تحديد المدارس المغلقة القريبة من مكاتب البريد، ونقلنا بها أجهزة المكاتب بعد أن «وضبنا فراشة وكراسي بالمكان»، ومن اليوم بدأ صرف المعاشات بالمدارس.