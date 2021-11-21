إصابات كورونا تصل إلى 257.4 مليون حالة.. وقلق من انتشار الفيروس بأوروبا

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر عام 2019، إلى 257405337 حالة، فيما بلغت الوفيات 5163024 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 232353475 حالة.

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 8833 إصابة بـ«كورونا» و217 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2212150 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 612587 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحة البريطانية تعلن ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس إلى 9.8 مليون حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت،40941 إصابة بـ «كورونا» و150 وفاة، ليرتفع اجمالي الإصابات في البلاد إلى 9806034 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 143866 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، رجحت منظمة «الصحة العالمية»، موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بـ«كورونا»، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت صحيفة «الجارديان»، البريطانية، قالت في وقت سابق، إن علماء، أشاروا إلى إن الولايات المتحدة ستشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بـ«كورونا» هذا الشتاء، خاصة في المناطق الأكثر برودة بالبلد.

وأضافت الصحيفة، أن 58.6% فقط من سكان الولايات المتحدة حصلوا على التطعيم، مشيرة إلى أن توزيع اللقاحات متفاوت بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة ومن الممكن أن يفاقم المشكلة.

وقال مدير المكتب الأوروبي لـ المنظمة هانز كلوج، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن «الصحة العالمية»، قلقة للغاية من انتشار الفيروس في أوروبا، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي «كورونا».

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بـ تونس إلى 716183 حالة

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 109 إصابات جديدة بـ«كورونا»، و4 وفيات، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 716183 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 25340 حالة.

الصين تعلن تطعيم 1.225 مليار شخص في البلاد ضد «كورونا»

وفي الصين، اعلنت السلطات الصحية، تطعيم 1.225 مليار شخص في البلاد ضد «كورونا»، من بينهم الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح «86.9%» من سكان البلاد، كما حصل 65.73 مليون شخص على جرعة معززة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال نائب رئيس إدارة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلجنة الصحة الوطنية، «وو ليانج يو»، في مؤتمر صحفي، إنه تم استخدام أكثر من 2.42 مليار جرعة من اللقاحات في أنحاء البلاد حتى، امس الأول الجمعة، وتطعيم ما يزيد على 1.076 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد الفيروس.