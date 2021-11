إصابات «كورونا» تقارب 257 مليونا.. واشتباكات بهولندا على خلفية القيود

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس، في أواخر العام قبل الماضي 2019، من تسجيل257 مليون حالة، وسجلت الإصابات 256911493 حالة، فيما بلغت الوفيات 5154579 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 231924299 حالة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، صفر وفيات بـ«كورونا»، لتظل حصيلة الوفيات في البلاد ثابتة عند 2464 حالة، وقالت الوزارة الكويتية، إنها سجلت 16 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 413106 حالات.

وفي تونس، سجلت البلاد، حالة وفاة واحدة بـ«كورونا» و86 إصابة، وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 25334 حالة وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 716074 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و75 إصالة جديدة بـ«كورونا» و51 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 814 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 38515 حالة.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان يومي، حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد، ارتفعت إلى 36857 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «أخبار» الموريتانية.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، فلسطين 3 وفيات و230 إصابة بـ «كورونا» و195 حالة تعاف، وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تقرير، إن حاالات الوفيات تم تسجيلها بواقع حالة وفاة في بيت لحم، وحالة أخرى في قلقيلية، وثالثة في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 226 حالة وفاة بـ«كورونا» و13355 إصابة، ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغت حصيلة الوفيات بـ الفيروس في البلاد، 612411 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 22003317 حالة.

وفي كندا، أجازت وزارة الصحة، لقاح «فايزر» لتطعيم الأطفال ضد «كورونا» لمن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وحتى 11 عاما، وقالت الصحة الكندية، إن اللقاح فعال بنسبة 90.7% في وقاية الأطفال من الفيروس، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي هولندا، اندلعت اشتباكات بين محتجين على قيود فيروس كورونا والشرطة، في مدينة روتردام الواقعة غربي البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المئات في هولندا، خرجوا في وقت سابق، لـ الاحتجاج على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود على التنقل التي فرضتها الحكومة، فيما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الهولندية، والتي أطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

من جانبهم، رشق المتظاهرون، الشرطة بالحجارة والمفرقعات، كما أحرق المحتجون، سيارة للشرطة وتسببوا بأضرار أخرى.

