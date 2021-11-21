مصرع شخص غرقا في مياه النيل بسوهاج.. «كان بيصطاد»

لقى صياد مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

سقط في المياه أثناء الصيد

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء قيام المدعو «محمد. ع. م.ع»، 50 عامًا، صياد ويقيم دائرة المركز، بالصيد في مياه النيل، انزلقت قدماه وسقط داخل المياه ولقى مصرعه غرقًا.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، وبسؤال شقيقه المدعو «سلامة. ع. م»، 39 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة إلى للنيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.