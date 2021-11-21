السيطرة على نيران حريق في قاعة أفراح ببولاق الدكرور دون خسائر

نشب حريق في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة بولاق الدكرور، ودفع رجال الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق في قاعة أفراح

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى قاعات الأفراح بإحدى شوارع منطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق مصنع بلاستيك

وفي سياق آخر، تمكنت الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق هائل بمصنع بلاستيك بطريق قرية الجديدة بالشرقية.

وورد بلاغ من الأهالي إلى النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستيك بالقرب من قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده.

معاينة الحريق

وانتقلت النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان ولبيان سبب الحريق وحصر حجم الخسائر المادية، كما تبين عدم وجود خسائر بشرية في الأرواح، والتهمت النيران محتويات المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهدت المنطقة حريقًا هائلًا داخل مصنع بلاستيك من 10 أيام بعزبة البوطة بمنيا القمح، وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن المصنع به كمية من القش والبلاستيك.