السيطرة على حريق سيارة أعلى الطريق الدائري دون وقوع إصابات

تمكن عدد من قائدي السيارات أعلى الطريق الدائري، من إخماد حريق نشب في سيارة أعلى الطريق بالقرب من مخرج المريوطية، دون تأثير على الحركة المرورية.

حريق أعلى الطريق الدائري

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، بعد تلقيهم إشارة بوقوعه، وتمت السيطرة على حريق السيارة.

أسباب اشتعال النيران بالسيارة

وأشارت التحريات الأولية إلى أن عطل فني أصاب السيارة، ما تسبب في اشتعال النيران بها، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، كما لم يؤثر على الحركة المرورية، التي تسير بشكل طبيعي، وبسرعات يحددها ضباط المرور المنتشرين في نقاط تمركز أعلى الطريق الدائري، في إطار جهود الوزارة لمواجهة الطقس السيئ.