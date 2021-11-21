مصرع طفل في حريق بمركز الصف.. والمعاينة: تفحم أثناء نومه

لقي طفل مصرعه، متأثرا بنيران التهمت جسده حتى «تفحم» داخل منزل الأسرة بمنطقة عرب العبايدة، بمدينة الصف، حيث تبين أن الطفل المتوفى هو نجل مالك المنزل، وأن النيران أتت على محتويات المنزل بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

حريق منزل بالصف

بداية الواقعة، كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة، لنشوب حريق في منزل بعرب العبايدة في مركز الصف، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بعربات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

معاينة الحريق

عملية المعاينة الأولية للحريق، التي جرت تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أكدت أن الحريق أسفر عن تفحم طفل عمره 15 سنة، وهو نجل مالك المنزل، كما أن النيران أتت على محتويات المنزل بالكامل.

كان نايم

وبسؤال والدة الطفل المتوفى، قالت إنها كانت في زيارة لذويها تاركه نجلها نائما، ورجحت أن الحريق بسبب ماس كهربائي من وصلة عشوائية من عمود الإنارة، كما أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة نجلها.