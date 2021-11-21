الطقس في بني سويف اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى 22 درجة

يسود محافظة بني سويف، اليوم الأحد، طقس لطيف معتدل خريفي نهارا، وتنخفض درجات الحرارة ليلا لتصل إلى جو بارد مع الساعات المتأخرة من الليل، في ظل انخفاض نسبة الرطوبة، ووجود شبورة متوسطة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المجاري المائية في الساعات الأولى من الصباح.

درجة الحرارة في بني سويف اليوم

وتسجل درجات الحرارة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، 22 درجة مئوية نهارًا، وسط أجواء معتدلة مائلة للحرارة، وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، مع انخفاضها تدريجيا حتى ساعات الليل لتصل إلى 14 درجة مئوية، حيث يشعر معها المواطن ببرودة الجو.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء السيول، خاصة في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية والذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الأسبوع الحالي، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحراراة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

«مياه بني سويف» ترفع استعداداها لمواجهة الطقس غير المستقر

ورفعت شركة مياه بني سويف درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق، أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات.