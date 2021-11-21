مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الدقهلية.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فإن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزي، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، استهدف 3 عناصر إجرامية خطرة، أحدهم سبق اتهامه في 25 قضية ما بين «سرقة - هتك عرض - شروع في قتل - سلاح ناري» ومطلوب التنفيذ عليه في جنايات «إطلاق أعيرة نارية – سرقة – سرقة بالإكراه» والصادر فيها أحكام بــ«السجن – السجن المؤبد» وآخر سبق اتهامه في قضايا «سرقة – مخدرات – سلاح أبيض»، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية.

مصرع التشكيل العصابي

وأضاف البيان، أنه لدى وصول القوات لمكان تواجد المتهمين بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على «3 بنادق آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلوجراما –3 دراجات نارية – 2 هاتف محمول».