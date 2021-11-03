ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في المتاجرة في العقاقير المخدرة وخاصة مخدر الشابو وترويجه في محافظة أسيوط، يأتي هذا استمرارا لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

متابعة نشاط تشكيل عصابي تخصص في المواد المخدرة في أسيوط

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط 5 عناصر إجرامية «اثنين منهم لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة أسيوط» تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر «الشابو» وترويجها على عملائهم وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهم الآثمة مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

ضبط 5 أشخاص

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس «الشابو» – كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى – طبنجة صوت معدلة – كمية من الطلقات النارية – 2 دراجة نارية «دون لوحات» - مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,500,000) مليون ونصف المليون جنيه، حررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.