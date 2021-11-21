بعد تعطيل الدراسة.. تعرف على موعد عودة الدراسة في المحافظات

حالة من الطقس السيئ اجتاحت عدة محافظات اليوم وأمس، وتسببت في تعطيل الدراسة، نستعرض في التقرير التالي موعد عودة الدراسة في تلك المحافظات، وهي: القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة.

تعرف على موعد عودة الدراسة في المحافظات

أكدت مصادر مسئولة في عدد من المحافظات انتظام الدراسة غدا بجميع المدارس، وذلك في ظل تحسن الأحوال الجوية، مؤكدة أنه للمحافظ الحق في إصدار قرار بتعطيل الدراسة، وفق تقدير الموقف على ارض الواقع، استنادا لسوء الأحوال الجوية من عدمه ووفقا لتقارير الأرصاد.

تعليق الدراسة بـ 12 محافظة

كانت 12 محافظة قررت تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس، بسبب سقوط الأمطار، وحالة الطقس السيئة، وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، وكان من بين هذه المحافظات: شمال سيناء ودمياط والبحيرة و القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، حيث تعرضت عدة محافظات لأمطار شديدة، منها الإسكندرية وشمال سيناء والإسماعيلية، كما تشهد المحافظات التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الأحياء والمراكز.

التعامل مع مياه الأمطار

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء الأحوال الجوية لحين استقرار الطقس، مطالبا بالتنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة والمحافظات.. وغرفة عمليات مجلس الوزراء، للتعامل مع أي أحداث طارئة، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار والأطقم العاملة عليها، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار.

وشددت التنمية المحلية على المحافظات بضرورة تواجد القيادات بالشوارع والميادين، لمتابعة إزالة مياه الأمطار وأى أثار تنجم عن سوء حالة الطقس، مع دعوة المواطنين إلى توخى الحيطة والحذر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان، تجنبا للتعرض للحوادث، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات.. وأعمدة الإنارة والضغط العالي.