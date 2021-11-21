%26.3 زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2021

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة إجمالي الصادرات الى دول حوض النيل، بلغت 1117 مليون دولار، خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 835 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 33.7%، بينما كانت الصادرات 1197 مليون دولار عام 2020.

وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية، بنسبة 94.7% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

السودان: بلغت قيمة الصادرات 588 مليون دولار، بنسبه 52.7 % من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الصادرات 284 مليون دولار، بنسبه 25.4% من إجمالي التكتل.

إثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات 80 مليون دولار، بنسبه 7.1% من إجمالي التكتل.

أوغندا: بلغت قيمة الصادرات 68 مليون دولار، بنسبه 6.1% من إجمالي التكتل.

تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات 37 مليون دولار، بنسبه 3.3% من إجمالي التكتل.

ترتيب أهم السلع المصدرة

لدائن ومصنوعاتها: بلغت قيمة الصادرات 154 مليون دولار، بنسبة 13.8% من إجمالي السلع.

سكر ومصنوعات سكرية: بلغت قيمة الصادرات 120 مليون دولار، بنسبة 10.8% من إجمالي السلع.

ملح، كبريت، أتربة، أحجار، وأسمنت: بلغت قيمة الصادرات 73 مليون دولار، بنسبة 6.6% من إجمالي السلع.

الواردات

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول حوض النيل، 497 مليون دولار، خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 442 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 12.4%، بينما كانت 562 مليون دولار عام 2020.

وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 99.1% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

السودان: بلغت قيمة الواردات 258 مليون دولار، بنسبة 51.8% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الواردات 173 مليون دولار، بنسبه 34.8% من إجمالي التكتل.

الكونغو: بلغت قيمة الواردات 47 مليون دولار، بنسبه 9.4% من إجمالي التكتل.

أوغندا: بلغت قيمة الواردات 10 ملايين دولار، بنسبه 2.0% من إجمالي التكتل.

إثيوبيا: بلغت قيمة الواردات 6 ملايين دولار، بنسبه 1.1% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

بن وشاي ومته وبهارات وأقاوية: بلغت قيمة الواردات 157 مليون دولار، بنسبة 31.6% من إجمالي السلع.

حيوانات حية: بلغت قيمة الواردات 143 مليون دولار، بنسبة 28.8% من إجمالي السلع.

حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف: بلغت قيمة الواردات 63 مليون دولار، بنسبة 12.7% من إجمالي السلع.