ضبط 4 تجار عملة بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لملاحقة تجار العملة؛ ما أسفر عن ضبط 4 أشخاص بحجم تعاملات بلغ نحو 10 ملايين جنيه.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد، بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد، واستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء؛ للاستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتها بلغ نحو 4٫728٫000 مليون جنيه.

ضبط سيدة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه

كما رصدت مباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، متواجد بإحدى الدول للعمل بها، وآخر، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

جرى ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، بحجم تعاملات نحو 4 ملايين جنيه.

كما جرى ضبط تاجري عملة أيضًا في محافظة أسيوط، أحدهما يشترك مع شقيقه المتواجد حاليًا في إحدة الدول، في ذلك النشاط الإجرامي، بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه.